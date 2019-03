Emigrantes, todos os Migrantes

Ricardo Aibéo foi buscar aos emigrantes do dramaturgo polaco Slawomir Mrozek, a essência destes dois homens, emigrantes que vivem numa cave, e junta textos de Al Berto e de Fernando Pessoa, editado recentemente, emigrante e o estrangeiro, mas estes três autores, todos sabem o que é ser emigrante. Estes dois homens estão numa cave, não sabemos se há muito tempo, é um lugar sem nada, um sitio de passagem. São estes os migrantes, os que saem do lugar de origem à procura de uma outra vida, em si , mesmo, são todos os migrantes. Num mundo estranho onde vivem, aspiram um dia voltar a sitio de onde partiram que também já não conhecem, um outro mundo estranho e ficam aqui nesta cave lugar inóspito sem nada, mas no entanto sem perder a esperança.

A partir de Al Berto, Fernando Pessoa e Sławomir Mrożek, Encenação e dramaturgia Ricardo Boléo Assistência de encenação Sara Boléo, Com Carlos Vieira e Vítor Silva Costa, Espaço cénico Eurico Lopes, Desenho de luz Miguel Cruz, Desenho de som Márcio Ferreira, Fotografia Tomás Monteiro, Coprodução Teatro da Trindade INATEL e Em nome do Caos

# Emigrantes está na sala estúdio do teatro da trindade, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 9 e meia da noite e ao domingo às 7 da tarde, ainda até 28 de abril.