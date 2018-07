Luís Mestre encerra com este espetáculo um trilogia à volta de textos clássicos, e A Chegada de um Comboio à Cidade, é uma apropriação muito livre diz Luís Mestre, do clássico de Ibsen, Quando Nós os Mortos, Despertamos. Duas mulheres, que são um casal estão juntas em férias e também em isolamento numa nova e moderna estância de ferias, numa cidade vertical, um edifício autossuficiente e inteligente, num futuro próximo. Uma relação que vai ser alterada com a chega de alguém do passado, para este mundo cada vez mais pequeno e que procura diz, Luís Mestre, chegar a uma súper tecnologia do nano. Numa cidade vertical está todo o futuro, onde tudo é fútil e nada tem a dimensão humana, só as relações mantém a dimensão destas mulheres.

A Chegada de Um Comboio à Cidade, estreia esta noite no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica às quartas e aos sábados às 7 da tarde, quinta e sextas às 9 da noite e aos domingos às 4 da tarde,