A Dança e a Música do Oriente ao Ocidente

A Companhia Shantala Shivalingappa & Ferran Savall, junta a bailarina Shantala e o musico Ferran Savall, filho do musico catalão Jordi Savall, e nesta companhia juntasse o mundo todo oriente da India ao ocidente mais contemporâneo, Fernando Luis Sampaio programador do CCB traça em pouca linhas esta junção de mundos, na dança até à música ao vivo em palco, em improvisação. Um palco com uma banda e uma bailarina, em fatos de rua, quase com se estivessem na rua, em em qualquer palco do mundo, mas ao mesmo tempo remete para um olhar mais profundo, muito mais espiritual. Como a dança e a música se cruzam, como a música se enleia neste corpo que viaja entre o ocidente e o oriente da Índia, na corrente de um palco.

Shantala Shivalingappa coreografia e interpretação Ferran Savall criação musical, guitarra e voz, Jordi Gaspar contrabaixo David Mayoral percussão Nedyalko Nedyalkov kaval (flauta) Driss El Maloumi oud (instrumento de cordas tradicional do Médio Oriente) Nicolas Boudier desenho de luz e técnica Produção Executiva [H]ikari - Compagnie Shantala Shivalingappa em colaboração com CIMA - Fundació Centre Internacional de Música Antiga Coprodução [H]ikari - Compagnie Shantala Shivalingappa (Nantes), Mercat de les Flors (Barcelona), Festival Temporada Alta (Girona), FIND India-Europe Foundation for New Dialogues (Roma), Produção | CCB

Impro Shantala, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, em lisboa, hoje e amanhã, sempre às 21h00.