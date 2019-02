A Dança em Guidance em Guimarães

O primeiro olhar sobre a criação é digamos a frase chave para esta edição do Guidance que vai ser, sublinha o diretor artístico Rui Torrinha, um festival de estreias. Esta é a forma que encontraram para esta edição, como ouvimos de Rui Torrinha, este ano o coreografo em destaque é Vitor Hugo Pontes, que regressa a casa, sempre o regresso a Guimarães, também sempre o regresso ao teatro com Pirandello e a Gaivota de Tchekov. O fecho desta edição é feito com mais uma estreia com um coreografo que nunca esteve em Portugal Michael Clark, que Rui Torrinha, realça como mais um momento para ver o primeiro olhar sobre a criação. Com um grande sublinhado os Mão Morta foram desafiados para entrarem nesta dança, é desconfortável, é mas é um desafio. 9ª edição do Guidance, Festival Internacional de Dança Contemporânea, começa hoje em Guimarães e vai até 17 de Fevereiro.

GUIdance 2019 Festival Internacional de Dança Contemporânea

PROGRAMA

Quinta 7 fevereiro, 21h30,CCVF / Grande Auditório, Drama, Victor Hugo Pontes

[ESTREIA ABSOLUTA]

Sexta 8 fevereiro, 21h30

Fábrica ASA / Black Box

No Fim Era o Frio

Mão Morta + Inês Jacques

[ESTREIA ABSOLUTA]

Sábado 9 fevereiro, 11h00 e 15h00, CCVF / Pequeno Auditório

Um Ponto que Dança

Sara Anjo

[EDUCAÇÃO E MEDIAÇÃO CULTURAL]

Sábado 9 fevereiro, 18h30, CIAJG / Black Box

anesthetize

Maurícia | Neves

[ESTREIA ABSOLUTA]

Sábado 9 fevereiro, 21h30

CCVF / Grande Auditório

EVERYNESS

Company Wang Ramirez

[ESTREIA NACIONAL]

Quarta 13 fevereiro, 21h30, CCVF / Grande Auditório

Fuga Sem Fim

Victor Hugo Pontes

[REMONTAGEM]

Quinta 14 fevereiro, 21h30

CCVF / Pequeno Auditório, Fraternidade I + II

Útero

[ESTREIA ABSOLUTA]

Sexta 15 fevereiro, 21h30

Fábrica ASA / Black Box

Lento e Largo, Jonas & Lander

[ESTREIA ABSOLUTA]

Sábado 16 fevereiro, 11h00 e 15h00

CCVF / Pequeno Auditório

Oceano

Ainhoa Vidal

[EDUCAÇÃO E MEDIAÇÃO CULTURAL]

Sábado 16 fevereiro, 18h30

CIAJG / Black Box

Dos Suicidados - O Vício de Humilhar a Imortalidade

Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristovão

[ESTREIA ABSOLUTA]

Sábado 16 fevereiro, 21h30, CCVF / Grande Auditório

to a simple, rock "n" roll . . . song, Michael Clark Company

[ESTREIA NACIONAL]