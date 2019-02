A Fera na Selva de Duras

A Fera na Selva é uma dramaturgia de Marguerite Duras a partir da prosa de Henry James. O encenador Miguel Loureiro recria em palco, seguindo o ambiente de Duras em seis quadros, onde tudo começa e acaba sem imagens, escutando apenas o som. A sombra e a luz mal definida, de final de tarde, um espetáculo de palavra, o texto é tão rico que por vezes precisa de respirar e o trabalho de ator, é ligar essas palavras com os olhos ou a cara, lances de cinema. Encenar a escrita de Marguerite Duras, no seu próprio ambiente com um homem e uma mulher, john Marcher e Catherine Bertram, na pela de de Margarida Marinho e Filipe Duarte a ansiedade e o medo do que virá que fera há-vir. Duras em palco, como ela escreveu.

Tradução João Paulo Esteves da Silva, Encenação Miguel Loureiro, Cenografia Tomás Colaço Figurinos José António Tenente, Desenho de Luz Daniel Worm, Som Pedro Costa, Interpretação Filipe Duarte e Margarida Marinho, Figuração Adriana Aboim e Filipe Sousa, Assistência de encenação Mirró Pereira, Produção executiva Nuno Pratas, Coprodução Teatro Municipal do Porto, CCB - Centro Cultural de Belém, Lisboa e Culturproject

A Fera na Selva, estreia esta noite no Teatro Municipal do Porto, o Rivoli às 9 da noite e fica só até amanhã sábado, às 7 da tarde.