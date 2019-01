A Joaninha e o Mosquito, no Ovo

Este é o Ovo, que estreia esta noite, em Lisboa e Julia Tazie cantora brasileira vai levar-nos dentro deste espetáculo mágico do Cirque Du Soleil, olhar o mundo dos insetos, do nosso tamanho. Como se tivéssemos uma grande lupa, para vermos mais de pero esta vida de insetos. Ao mundo destes insetos chega o mosquito, estrangeiro, que ninguém conhece, mas toda a comunidade acaba por integrar também este mosquito, é o momento do amor e da inclusão. A música com sotaque do Brasil e bossa nova tem a voz de Luila Tazie, ela que também é uma barata com todos os músicos. No mundo dos insetos, dentro deste ovo, há circo, comédia e magia é o Cirque du Soleil

Cirque du Soleil, no Altice Arena, em Lisboa, estreia hoje e fica até 13 de janeiro com folga a 7, segunda feira.