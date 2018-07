A magia das Timbilas promete enfeitiçar Amarante

Timbila Muzimba é uma orquestra de Timbilas, instrumento da família do xilofone, que junta instrumentos e sons tradicionais com instrumentos e sons contemporâneos de Moçambique.

Esta orquestra com um instrumento tradicional, original da província de Inhambane e que é Património da Humanidade, nasceu em 1996 e integra um grupo de músicos e bailarinos que incorporam no seu repertório, sons tradicionais e contemporâneos de Moçambique mas também a dança. Se a Timbila tem a ver com a música, Muzimba é o corpo que dança e na música africana é quase impossível separar um do outro.

O repórter Miguel Fernandes foi conhcer os Timbila Muzimba

Do espetáculo dos Timbila Muzimba há que contar com a música tradicional moçambicana mas também música contemporânea e até música portuguesa - uma tradição que os Timbila Muzimba vão manter neste regresso a Portugal (em Portugal é muito provável que toquem "Venham Mais Cinco" de José Afonso).

Animação prometida no Parque Ribeirinho, em Amarante, já esta sexta-feira, às 21h, na 3ª edição do festival Mimo em Portugal.