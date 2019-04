A Paixão de Bach com Castellucci

A Paixão, e o nome é apenas: A Paixão porque com esta encenação de Castelluccci, tudo é uma outra coisa, ou como refere André Cunha Leal, programador do CCB, esta é uma outra Paixão, mesmo seguindo toda a musica de Bach, e pelo fato de ser uma co produção da orquestra e o coro da Gulbenkian com o Centro Cultural de Belém, também vai fazer toda a diferença, e a encenação de Castellucci é aqui toda a paixão em cena, e nesta criação de Romeo Castellucci, é dar uma dimensão da atualidade de uma musica intemporal como é a Paixão de Bach segundo S. Mateus. Ler a Paixão, neste imenso branco, de Bach com a assinatura de Castellucci.

Romeo Castellucci conceção, cenografia, figurinos, Silvia Costa colaboração artística, Piersandra di Matteo dramaturgia, Maroussia Vaes colaboração cenográfica, Maxi Menja Lehmann pesquisa e adereços, Inês Correia e Tânia Afonso pesquisa e adereços em Portugal, Plastikart Studio (Istvan Zimmermann e Giovanna Amoroso), Blue, Cypress Cook e Júlio Alves execução de adereços, Coro Gulbenkian, Orquestra Gulbenkian, Michel Corboz maestro, Ana Quintans soprano, Marianne Beate Kielland meio-soprano, Marco Alves dos Santos tenor Árias, Benedikt Kristjánsson tenor Evangelista, André Baleiro baixo Cristo, Edwin Crossley-Mercer baixo-barítono Pilatos, Matthias Spaeter alaúde, Marcelo Giannini órgão, CNB apoia ao guarda roupa e cedência de materiais,

Agradecimentos Professor Doutor Alexandre Quintas / Associação Florestal da Estremadura e Ribatejo - D. Cidália / Associação Nacional de Amputados - Paula Leite / Basílica dos Mártires - Cónego Armando Duarte / Carlota Veiga de Macedo (mãe Clarisse) / Casa do Marquês / CEDOC - Ana Tavares / CLECE / CNB - Companhia Nacional de Bailado / Cooperativa A Torre - Fátima Tavares / Cristina Leite (doula) / Escola Superior de Saúde de Leiria - Maria Guarino / Federação Portuguesa de Lutas Amadoras - Luís Fontes / Hospital CUF INFANTE SANTO - Enfermeira Sónia Santos / Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses / Isidoro Duarte - Isidoro Duarte Pereira / MARCAMP / Mariana Costa (mãe Eva) / Miguel Leal Coelho / Museu Nacional de Arqueologia - Dr. António Carvalho / Professora Doutora Nathalie Antunes Ferreira / Paula Marinho / Pedro Mota / Polícia Municipal de Lisboa / Sonangil / Teatro Nacional de São Carlos

A Paixão Romeo Castellucci com a Orquestra e Coro Gulbenkian no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, hoje e amanhã, sempre às 20h00.