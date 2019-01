Alice Cai na Toca do Coelho

Esta é a Alice, um dos encenadores, Maria João Luís, que também é a personagem Chapeleira garante que nada mudou, está tudo, é a mesma Alice de Lewis Carrol. A Alice pode ser a Alice que nós quisermos e como a vemos, a verdade é que foi editada em 1865, em plena época Vitoriana, na Grã Bretanha e se hoje a vemos como uma história louca, vamos imaginar no século XIX, mas ainda assim Maria João Luís acha que ainda vale,, ou talvez melhor mantém-se tudo. Ricardo Neves Neves outro dos encenadores desta Alice no País das Maravilhas realça também o risco que é fazer a Alice no País das Maravilhas, mas das muitas palavras do texto há ainda pedaços da história que pouco ou nada foram ouvidos. Aqui está uma das vantagens desta Alice, nem tudo o que vai estar em palco já foi visto. Esta é a Alice no fundo da Toca do Coelho, uma viagem à imaginação das pessoas, ou de cada um de nós, dentro da cabeça do escritor que imagina tudo, desde o coelho atrasado sempre a olhar o relógio ou a duquesa de copas.

Alice no País das Maravilhas, na sala Garrett, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, hoje e amanhã às 19h00 e domingo, último dia às 16h00.