Arquitetura, Imagem Digital e os 30 anos do Photoshop

É uma exposição que junta perto de 50 artistas, que estão reunidos num conjunto maior na coleção fotográfica contemporânea do Novo Banco e que estão agora expostas no MAAT, em Belém. Este é também o tempo em que se marcam os 30 anos do Photoshop e das muitas ideias que fez criar. Pedro Gadanho um dos curadores que faz parceria com Sérgio Fazenda Rodrigues ressalva que este é um olhar dos artistas sobre a arquitetura, que traz um outro ângulo como as camadas do Photoshop. Pedro Gadanho refere ainda o propósito temporal da exposição relacionado com a criação do Photoshop que trouxe a fotografia para o universo digital. Sérgio Fazenda Rodrigues reforça esse lado da curadoria da exposição com o cruzamento de várias disciplina como é o próprio Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Num tempo em que o digital determina a fabricação de imagens arquitetónicas para consumo mediático, as ficções que nos chegam dos artistas aparecem nesta exposição alternativa crítica que lança questões sobre a própria arquitetura.

Ficção e Fabricação. Fotografia de Arquitetura Após a Revolução Industrial, exposição no Museu de Arte, Tecnologia e Arquitetura, em Lisboa, na Galeria Principal, ai