Até Santo António anda de segway. Banda desenha em azulejo traz Lisboa do passado ao presente

Uma banda desenhada em azulejos. São ilustrações pintadas à mão pelo ilustrador Nuno Saraiva, autor de vários murais espalhados por Lisboa, que retratam figuras típicas da capital. - e que agora ganham nova vida no azulejo.

"City of All" , a cidade de Lisboa, é o nome do projeto, lançado esta quinta-feira.

Com um toque de ironia, a história da Lisboa do passado cruza-se com a do presente. "O meu imaginário da ilustração é aquele passado que, curiosamente, Lisboa continua a celebrar. Vemos marchas populares onde passeiam varinas, mas sabemos que a venda ambulante está proibida em Lisboa desde 1980, e isso é muito curioso. São essas pequenas coisas incongruentes que eu procuro ilustrar", explicou o lustrador Nuno Saraiva, entrevistado na Manhã TSF.

Por isso, nos azulejos de Nuno Saraiva, Santo António anda de segway e os corvos de São Vicente não poisam na proa de uma caravela, mas antes num paquete de cruzeiros. Afinal, é a Lisboa de hoje.

