Aumentar a Realidade com um Telemóvel

As novas tecnologias de comunicação fizeram nos últimos anos a maior transformação social de sempre a um ritmo alucinante, o produtor do espetáculo que a voz desta ideia, Andrea Sozzi, remete desde logo Romance Familiar para uma empresa de aluguer de pessoas e para Freud. Em ambiente tecnológico, onde cada um de nós olha para o telemóvel ou cria uma imagem na cloud de um súper realismo que não corresponde exatamente ao indivíduo, em palco 18 performars todos equipados com telemóvel na mão. Há um efeito de surpresa no espetáculo mas estes 18 performers vão estar como se conversassem todos uns com os outros e o publico assiste a tudo, porque antes de tudo é publico. Estará o mundo real a perder para o mundo virtual, até onde pode esticar esta realidade aumentada.

Romance Familiar ou Realidade Aumentada, estreia esta noite no grande auditório da Culturgest, em Lisboa e fica hoje e amanhã às 21h00 e no sábado às 19h00