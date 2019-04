Ballyturk, é na Irlanda

Ballyturk é uma cidade da Irlanda, só que não existe, é uma criação do dramaturgo irlandês Enda Walsh, que regressa deste modo ao trabalho dos Artistas Unidos, dois homens, estão numa casa, nessa pequena cidade, quem são estes homens? É a pergunta, Jorge Silva Melo que encena o espetáculo também não sabe. Estão num armazém, mas não se sabe muito bem onde, pensam que estão numa qualquer aldeia irlandesa e há ainda um terceiro homem, pode ser Godot, que todos esperamos, ou pode ser a morte! Um homem que chega e fala nas moscas que existem em todos os hemisférios do mundo, as moscas quem são afinal e que breve é a vida e o voo da mosca, mas nada disto é terrível, é precisamente ao contrário tem um ar carnavalesco, à irlandesa como pergunta Jorge Silva Melo a Enda Walsh. Esta é a vida em Ballyturk,

BALLYTURk de Enda Walsh Tradução Nuno Ventura Barbosa Com Américo Silva, António Simão e Pedro Carraca e as meninas Matilde Penedo, Melissa Matos e Beatriz Mendes Vozes de Jorge Silva Melo, Inês Pereira, Isabel Muñoz Cardoso, Pedro Baptista Cenografia Rita Lopes Alves e José Manuel Reis Figurinos Rita Lopes Alves Luz Pedro Domingos Som André Pires Efeitos Especiais Rui Alves Coreografia Gonçalo Egito Assistência Inês Pereira Produção João Meireles Encenação Jorge Silva Melo.

