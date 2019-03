Banda Sonora, Por um Dia

Esta História começou ao contrário do que é habitual, primeiro há a banda sonora e o texto foi tricotando a musica, num lugar onde tudo pode afinal acontecer, escreveu Ricardo Neves Neves para este espetáculo, começando pelo titulo Banda Sonora. Seis atrizes que cantam, e a escolha delas partiu de uma premissa, aos pares são muito parecidas, no ar e nas vozes, elas são de facto seis atrizes mas fazem apenas três personagens, num dia, ou numa vida inteira. A música surgiu primeiro, mas também foi-se construindo ao longo dos ensaios, pouco se conheciam e afinal percebeu Filipe Raposo afinal nas palavras e na musica um do outro havia afinidades. As vozes com uma orquestra em palco, numa floresta onde no tempo de vida de uma borboleta, que pode ser também o nosso tempo de vida, três meninas vivem orfãs numa floresta, em apenas um dia, ou uma vida

TEXTO E ENCENAÇÃO Ricardo Neves-Neves COMPOSIÇÃO E ORQUESTRAÇÃO Filipe Raposo INTERPRETAÇÃO Ana Valentim, Joana Campelo, Márcia Cardoso, Rita Cruz, Sílvia Figueiredo e Tânia Alves, e Orquestra Académica Metropolitana MAESTRO Cesário Costa DIREÇÃO VOCAL João Henriques SONOPLASTIA Sérgio Delgado DESENHO DE LUZ Pedro Domingos CENOGRAFIA Henrique Ralheta ASSISTENTE DE CENOGRAFIA Sebastião Soares FIGURINOS Rafaela Mapril CONFEÇÃO DE GUARDA-ROUPA Ana Sabino Atelier e Mónica Félix CARACTERIZAÇÃO Cidália Espadinha ASSISTENTES DE CARACTERIZAÇÃO Beatriz Pessoa, Bruno Saavedra, Dennis Correia, Márcia Filipe e Mariana Capinha COREOGRAFIA E MOVIMENTO Sónia Baptista FOTOGRAFIAS Alípio Padilha ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Rafael Gomes SEGUNDOS ASSISTENTES DE ENCENAÇÃO Cristiana Simões, Diana Matias e Solange Brás PRODUÇÃO/COMUNICAÇÃO Mafalda Simões PARCEIROS DO TEATRO DO ELÉCTRICO Billyboom, CML/Pelouro da Cultura no âmbito do RAAML, CML/Pólo Cultural Gaivotas Boavista, Frescos Produções, Horto do Campo Grande, Leroy Merlin, Make it Happen, Pecosito Pépito, Perene e Turismo de Lisboa COPRODUÇÃO Teatro do Eléctrico, Cine-Teatro Louletano e São Luiz Teatro Municipal Teatro do Eléctrico é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal - Ministério da Cultura/ Direção-Geral das Artes, pela Câmara Municipal de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé.

Banda Sonora está de novo no Teatro S.Luiz, em Lisboa e fica sexta e sábado às 21h00 e no domingo, ultimo dia, às 17h30.