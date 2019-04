Uma escola com 100 anos mais moderna que nunca

Nasceu em Weimar, em 1919, mudou-se para Dessau e durou apenas 14 anos. Desse curto período de vida da escola fundada por Walter Gropius, surgiram novos conceitos, da arquitetura, ao design, que ainda hoje persistem e se reinventam.

Para Christian Tänzler "as raízes da Bauhaus estão em Berlim". O porta-voz da "visitBerlin", página oficial do turismo da capital alemã, justifica, explicando que já antes de abrir a escola, Gropius tinha um escritório na cidade.

"As ideias da Bauhaus continuam vivas porque ainda são muito modernas e muito práticas e por isso ainda estão presentes nas cabeças das pessoas. O centenário é uma boa forma de pensar novamente nas origens, mas também de discutir a forma como esta escola ainda está presente nos nossos dias", sublinha, em declarações à TSF.

Há algumas marcas da escola Bauhaus espalhadas por Berlim, as principais são a Lemke Haus, no bairro de Alt-Hohenschönhause. É a última casa desenhada por Ludwig Mies van der Rohe na Alemanha, antes de ter emigrado para os Estados Unidos, em 1938. Foi construída no início dos anos 30, segundo o estilo Bauhaus, com o nome Vila Lemke. Outra é a fábrica e loja de chocolate de Erich Hamann, no bairro de Wilmersdorf, desenhado por um dos mestres da Bauhaus, Johannes Itten.

"A Bauhaus é mais do que arquitetura, também é design, Berlim tem uma grande coleção de mobiliário Bauhaus, mas também é "life-style". Ainda é tão moderna que consegues sentir esse estilo de vida na arquitetura, mas também no dia-a-dia de Berlim", revela Christian Tänzler.

"Temos muitas exposições a decorrer nesta altura, uma delas Imaginista", na Casa das Culturas do Mundo, e no final de agosto vai decorrer a "Semana Bauhaus", com diferentes iniciativas, por exemplo, as próprias vitrinas das lojas e centros comerciais vão estar decoradas com design Bauhaus", adianta o porta-voz da "visitBerlin", página oficial do turismo da capital alemã.

A escola Bauhaus foi inaugurada em 1919, em Weimar. Por pressão política acabou por mudar-se para Dessau, fechando definitivamente, pela mão do regime nazi, em 1933. Apesar disso, Christian Tänzler lembra que a Bauhaus continuou em vários países, um deles os Estados Unidos, para onde se mudaram vários dos seus mestres.