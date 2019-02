Becket e Gil Vicente na Mesma Noite

Uma noite no Futuro é uma indicação que vem na Ultima gravação de Krap de Becket e é um atrevimento diz Nuno Carinhas, juntar duas peças, uma de Beckett e outra de Gil Vicente. Uma junção de peças que passam por ideias que se misturam, um espetáculo sobre a memória. Dois velhos que neste espetáculo, não são dois atores velhos, quase como à espera de Godot e também os pastores esperam. Os vários chamamentos do teatro de Gil Vicente, num auto quase inédito ou nada feito, e peças de Samuel Beckett para uma noite no Futuro.

Intérpretes Alberto Magassela, João Cardoso, João Lourenço, Paulo Freixinho e Sara Barros Leitão,Conceito e dramaturgia Nuno Carinhas e Pedro Sobrado, Cenografia e figurinos Nuno Carinhas, Desenho de som Francisco Leal, Desenho de luz Nuno Meira, Apoio linguístico João Veloso, Realização vídeo Fernando Costa

Uma Noite no Futuro, de Nuno Carinhas está agora no Teatro Joaquim Benite, em Almada, com apenas duas apresentações, amanhã sábado às 21h00e e domingo às 16h00.