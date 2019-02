Capitães da Areia em Margem

Já faz oitenta e um anos, data em que foi publicado o romance de Jorge Amado, Capitães da Areia.O ano passado, no numero redondo dos 80 anos, Madalena Walenstein da Fabrica das Artes do CCB provocou Victor Hugo Pontes para criar este espetáculo. Margem porque estamos a ver as crianças que estão na margem de tudo e quem são eles agora, aqui em Portugal. As muitas perguntas que ficam no ar, para a vida destas crianças que não praticaram nenhum crime apenas nasceram no lugar da margem. Num espetáculo que e de dança, mas também e de teatro, Victor Hugo Pontes pediu ajuda a Joana Craveiro que escreveu o texto a partir dos relatos de jovens das duas instituições, casa pia e instituto do cerco, para um espetáculo que tem dança e palavras e palavras duras, a fazer doer. Musica composta para este espetáculo, Margem, dos Throw and the Chine, o lado urbano, com todas as perguntas que o livro já fazia há oitenta anos mas parece que foram feitas ainda ontem à tarde, a margem continua cá.

Margem, espetáculo de Victor Hugo Pontes, encomenda do CCD, regressa, hoje às 11 da manhã, sábado e domingo às 18h00.