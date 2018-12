Cinderela vai aos 30 anos do Teatro Marionetas do Porto

São 30 anos de muitas histórias, muitos espetáculos, muitas viagens com as marionetas do Porto, depois de um ano exaustivo, Isabel Barros que é agora o rosto do teatro de Marionetas do Porto fala nessa vontade de manter o legado, cansativo o trabalho mas com gosto. Agora para fechar estes trinta anos, traz ao palco do Rivoli, Cinderela, uma reescrita de João Paulo Seara Cardoso e se acha que já viu a Cinderela, não não viu esta é uma outra Cinderela. Há uma Bruxa Má que não gosta de finais felizes, os Sete Anões também aparecem para salvar a Cinderela porque como sabemos eles sabem salvar especialistas meninas envenenadas. A Fada Madrinha é uma tia muito pior do que já foi e ajusta contas com a Bruxa Má, num combate de wrestling, e um Lobo Mau vestido de GNR que anda a vigiar as estradas da floresta. Apesar de tudo e porque o amor também é para aqui chamado, a Cinderela casa com o príncipe, têm muitos filhos e são felizes para sempre.

Encenação, Texto e Cenografia João Paulo Seara CardosoMarionetas a partir de desenhos de João Vaz de Carvalho, Música Paul Ferrer, Figurinos Pedro Ribeiro, Coordenação de Movimento Isabel Barros, Desenho de Luz António Real e Rui Pedro Rodrigues, Produção Sofia Carvalho, Interpretação Micaela Soares, Shirley Resende e Vítor Gomes, Operação de Luz Filipe Azevedo, Assistentes de Produção Edgard Fernandes e Pedro Miguel Castro, Oficina de Construção Rui Pedro Rodrigues (coordenação e modelação), Inês Coutinho (pintura), Nuno Valdemar Guedes e Filipe Garcia, Construção Cenográfica Américo Castanheira - Tudo-Faço, Design Gráfico Jorge Cerqueira, Fotografia de Cena Susana Neves, Apoio Balleteatro, Coprodução Teatro de Marionetas do Porto, Auditório de Espinho, FIMS - Chão de Oliva

Cinderela, do teatro das Marionetas do Porto,no Teatro Municipal Rivoli, sábado e domingo, às 11 da manhã.