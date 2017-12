"Claxon" a fechar o ano em Monchique

"Claxon" é o ponto mais alto da programação de Lavrar o Mar na serra algarvia e da costa vicentina da companhia francesa Akor & Acro, aqui apresentado por uma das vozes deste festival, Giacomo Scalisi. A outra voz da direção do festival Lavrar o Mar, faz deste espetáculo um convite para a passagem de ano em Monchique, com todas as tradições, com porco assado e uma grande fogueira, mas também vegetais para quem não gosta de carne. Akor & Acro, novo circo francês de tradição russa, para fechar o ano no Algarve na costa vicentina.

Fila J com José Carlos Barreto.

"Claxon" no Festival Lavrar o Mar, em Monchique, de 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2018.