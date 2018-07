Corpos Celestes Movimentam o Som, em Surdina

Sentir o som, ver os movimentos, mais do que dança o coreografo Marco da Silva Ferreira quis explorar esta ideia da musica sempre ligada à dança, como a sentimos, ouvir com o coração e o peito e as mãos e os pés, em movimento, e desligar o que trazia consigo, os muitos preconceitos. Em surdina, é um projeto com adolescentes. Durante nove meses, duas vezes por mês, este grupo reuniu-se para dançar e para dar ao movimento uma ideia de dança. O som e o movimento, e o que se pode ver e ouvir, e às vezes os outros, os que ouvem ficam analfabetos diante de por exemplo momentos de língua gestual, em palco, os dois lados coexistem neste espetáculo, em surdina. Como se pudéssemos mexer no som, com as mãos ou abraça-lo em movimento, sempre o movimento, mais do que passos de dança. Ver o espaço, o espaço sideral, onde o vácuo anula o som, corpos celestes, como estrelas sem som, sempre em movimento, em surdina.

Em Surdina, espetáculo de dança do coreografo Marco da Silva Ferreira, estreia esta noite no Teatro Rivoli, no Porto, e fica apenas sexta e sábado sempre às 21.30h.