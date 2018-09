Credores, no Teatro da Trindade

Credores, porque querem o que entregaram na vida, é por aqui que parte August Stringberg, naquela que considerou ser a peça mais bem escrita, logo a seguir a Menina Júlia. Paulo Pinto pega na peça com uma nova e única tradução de João Paulo Esteves da Silva, para este olhar sobre um casal e um estranho que aparece entre os dois. Há 130 anos, idade desta peça de Stringberg, o dramaturgo escreve uma mulher emancipada, no mesmo patamar dos dois homens da peça, tanto intelectualmente como economicamente. Nós, sempre nós, os humanos que ali estamos num pequeno palco, espaço de hotel com um jovem pintor que fugiu com a mulher, que abandona a casa e o marido por maus tratos, e encontram este homem, um estranho, e manha da fuga marca as vidas destas personagens. Olhar estas vidas, por dentro da cabeça das personagens, ou com a palavra pode matar.

Tradução João Paulo Esteves da Silva, Encenação Paulo Pinto, com Ivo Canelas, Paulo Pinto e Sofia Marques, Cenografia / Figurinos Ana Limpinho, Desenho de Luz Daniel Worm, Assistente de Encenação Nelson Cabral, Produção Executiva Patrícia Costa, Coprodução Teatro da Trindade INATEL e C.R.I.M. Produções, Apoios Fundação GDA, C.M. Lisboa e Polo Cultural Gaivotas

Credores, com encenação de Paulo Pinto, está na Sala estúdio do Teatro da Trindade e fica de quarta a sábado às 9 e meia da noite e aos domingos às 5 da tarde ainda até 7 de outubro.