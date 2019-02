Curso de Arquitetura na Rádio

A Universidade Está no Ar: Difundir a Arquitetura Moderna no Reino Unido de 1975 a 1982, uma exposição organizada pelo Centro Canadiano de Arquitetura com curadoria de Joaquim Moreno, onde a rádio a BBC foi o momento para este curso de arquitetura, com a distribuição de livros, folhetos pelo correio, é todo este material deste curso em forma de telescola, que podemos ver e ouvir arquitetura para todos para um curso que não formava arquitetos mas pessoas com outro olhar e que permitia criar outras histórias para além das aulas. Universidade Aberta no Reino Unido, uma exposição com muitos dados e também entrevistas com os autores e forma de conversa livre e ainda uma outra exposição que de alguma forma se completam uma à outra Construções em Movimento: Filmes do Arquivo de Arquitetura do gabinete de arquivo de Zurique, André Tavares programador da garagem sul do CCB sublinha, isso mesmo, os filmes de arquivo com a arquitetura lá dentro. Duas formas, mas que intersetam, como as linhas que fogem para o horizonte, duas exposições com ideias de arquitetura e como os arquitetos sempre quiseram apagar as linhas que os dividem das outras pessoas, do resto da comunidade. Duas Novas Exposições na Garagem Sul do CCB, a radio formadora que foi a BBC e o documentário cru dos arquivos de arquitetura de Zurique. Ainda até 26 de maio.

