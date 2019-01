Das Línguas de Duas Mulheres

Duas vozes, de duas mulheres, para poemas de outra mulher. Duas vozes para duas línguas, das línguas, dos poemas plásticos de Regina Guimarães. Quando ouvirmos falar de leituras encenadas, pensamos logo, em pessoas, com um livro na mão que vão lendo, mas não aqui nada é estático. Duas línguas, na língua que escreve de Regina Guimarães, no pingue pongue de muitas palavras para duas línguas. A lingua sempre na linha da frente, porque é viva das linguas

"Língua é pano para mangas:/ Quem come chora por mais!/ Por palavra diferimos/ De outras vozes animais." Cientes da "relação viva entre o músculo língua e a língua portuguesa", Catarina Lacerda e Susana Madeira regressam à poesia lúdica e plástica de Regina Guimarães para sondarem e brincarem com essa relação, muscular e gramatical, em Das Línguas.

Das Línguas, leitura, espetáculo de Catarina Lacerda e Susana Madeira, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, terça quinta e sexta às 15h00 e às 21h00 e quarta às 11h00 da manhã e no sábado às 19h00.