David Hammons Exquisite Corpes

É a primeira apresentação publica desta peça de David Hammons, um artista que junta a escultura, a instalação, a impressão e o vídeo e traz agora a Lisboa, este filme feito no apartamento de Ted Joans, em Nova Iorque, David Hammons, que apresenta Ted Joans: Exquisite Corpse, e a primeira apresentação pública mundial desta obra de Ted Joans, feita entre 1976 e 2005 onde participaram centnas de artistas entre eles Mário Cesariny. Ou o moçambicano Malangatana. Este filme é agora apresentado em Lisboa, em continuo no Espaço Lumiar Cité, em Lisboa pela associação Maumaus de Jürgen Bock. Durante anos, Joans viajou pelo mundo e pediu a artistas e escritores - incluindo surrealistas europeus, escritores nigerianos e sul-africanos, poetas e músicos de jazz americanos, pintores e intelectuais mexicanos para adicionar um desenho ao projeto engenhosamente criado em forma de acordeão, a partir de um vulgar papel contínuo de computador. É este filme com a voz de Ted Jones onde se podem ver todas estas obras feitas ao longo dos anos, e esta é também uma oportunidade quase única para ver obras de David Hammons que raramente aparece e muito raramente faz exposições, está agora em Lisboa.

David Hammons em Lisboa, no Espaço Lumiar Cité, em Lisboa, ainda até 26 de maio