Descolonizar o Amor

O amor é a matéria prima deste espetáculo que parte dessa ideia de um teatro documental, baseado em conversas com pessoas reais que amaram em tempo colonial, ou pós colonial. Soldados que tiveram amantes negras ou mulheres brancas que se apaixonaram por guerrilheiros negros, Amores pós-coloniais é um espetáculo com criação da coreografa checa Tereza Havlickova e de André Amálio. Casos reais para pessoas reais, onde cada um dos atores não tem uma personagem, mas sim reproduz o que ouve ou o que ouviu nas entrevistas que foram fazendo, material para este espetáculo. O amor como material politico e utópico, palavras que confessam o amor, momentos de movimento entrelaçados com as palavras que a coreografa checa Tereza Havlickova quis colocar em cena. Foram as palavras, e as memórias que criaram o movimento e o som com este cruzar de momentos de arquivo com testemunhos de pessoas.

criação André Amálio, cocriação/movimento Tereza Havlíčková, com André Amálio, Júlio Mesquita, Laurinda Chiungue, Pedro Salvador, Romi Anauel e Tereza Havlíčková, criação musical Pedro Salvador e Romi Anauel, cenografia Pedro Silva e Hugo Migata, desenho de luz e direção técnica Carlos Arroja, colaboração Selma Uamusse e Toni Fortuna, produção executiva Joana Costa Santos, produção Hotel Europa, coprodução TNDM II, apoio de residências Materiais Diversos e DEVIR/CAPA, Projeto financiado pela República Portuguesa - Cultura / DGArtes.

Amores Pós-Coloniais da Companhia Hotel Europa, estreia esta noite na sala estúdio do teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19h30 e, quinta e sexta às 21h30 e ao domingos às 16h30 até 24 de Fevereiro.