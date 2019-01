Do Alto Da Ponte, Agora em Lisboa

Do Alto da Ponte esteve para ser cinema, mas a traição do realizador Elia Kazan, amigo de Miller, no tempo da caça às bruxas, nos Estados Unidos, trouxe esta história das docas de Nova Iorque para o teatro e no cinema ficou Há Lodo no Cais, com Kazan a ir buscar outro argumentista. Aqui Jorge Silva Melo quer também explorar este lado negro, ilegal e precário das docas e também com a delação sempre em fundo. É esse o conflito irreparável da tragédia, o velho que não morre e o novo que não nasce, o conflito da lei do coração e as recentes leis do homem. Como a História pode ser tão redonda, debaixo desta ponte de trabalho duro, suado e sujo e pobre, num estados unidos que ora tanto brilha com tão depressa é obscuro. Arthur Miller escreve aqui os seus próprios fantasmas, ele que foi acusado de comunista pelo amigo Elisa Kazan. Falar dos anos 50 é também falar de hoje, do medo, da delação, com ideias claras, em momentos difíceis, do alto da ponte.

TEXTO Arthur Miller TRADUÇÃO Ana Raquel Fernandes e Rui Pina Coelho INTERPRETAÇÃO Américo Silva, Joana Bárcia, Vânia Rodrigues, António Simão, Bruno Vicente, André Loubet, Tiago Matias, Hugo Tourita, Gonçalo Carvalho, João Estima, Romeu Vala, Hélder Braz, Inês Pereira e Miguel Galamba CENOGRAFIA E FIGURINOS Rita Lopes Alves LUZ Pedro Domingos SOM André Pires PRODUÇÃO João Meireles ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Nuno Gonçalo Rodrigues e Inês Pereira ENCENAÇÃO Jorge Silva Melo COPRODUÇÃO Artistas Unidos, Teatro Nacional São João, Teatro Viriato e São Luiz Teatro Municipal

Do Alto da Ponte, dos Artistas Unidos, está agora no Teatro S. Luiz, em Lisboa e fica quarta a sábado às 9 da noite, e domingos às 5 e meia da tarde ainda até 27 de Janeiro. Esta peça vai percorrer uma boa parte do país até março do ano que vem.