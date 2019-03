Dom Quixote em Bailado

Marius Petipa estreou Dom Quixote nos finais do século XIX, na Rússia dos Czares, depois Gorski fez uma nova versão e agora Eric Volodine recria este Dom Quixote que já esteve na companhia Nacional de Bailado em 1990. Carlos Pinillos é bailarino do elenco sublinha o facto de a maior parte da essência da obra de Cervantes está aqui neste bailado ,mesmo que muita coisa fique de fora, para se perceber a história, as muitas histórias está lá tudo. Nas várias versões do bailado de D. Quixote, neste espetáculo há a realidade da vida de todos os dias muito teatral mas também a fantasia do cavaleiro. Em cena uma certa ideia de Espanha que para o madrileno Carlos Pinillos nem sempre corresponde à realidade. A Espanha dos Russos do inicio do século XX, Dom Quixote de Cervantes, as muitas histórias, as verdadeiras e as outras todas, é o bailado a dramatizar uma obra de literatura.

PUB

Dom Quixote da Companhia Nacional de Bailado estreia hoje às 21h00, quinta e sexta também às 21h00, sábado às 18h30 domingo às 16h00 e fica até 17 de março,