É Feliz a Menina Júlia!?

Um Outro Fim Para a Menina Júlia, é a proposta de Tiago Rodrigues que escreveu a partir de Strindberg. 32 anos depois, as mesmas personagens numa outra vida. No final da peça A Menina Júlia do dramaturgo sueco, podemos deduzir que Júlia, com a faca mão irá suicidar-se, pois não. Agora 32 anos depois, Júlia e João vivem juntos, com os filhos já adultos, num pequeno comercio. Há anos, naquela noite de S. João, em verão quente, a aristocrata seduz o criado, num jogo de poder que se inverte a todo o momento, essa é a peça de Strindberg, Tiago Rodrigues vai aqui à frente e traz-nos um casal que sai dessa noite, hoje é possível o criado casar com a senhora, serem um casal feliz. Há ainda a Cristina, a cozinheira da casa de Júlia, lá atrás na aristocracia, a namorada de joâo que trocou por Júlia, que vem aqui a esta casa ver como estão e que vai mudar muita coisa e todas as personagens, as mais novas de Strindberg e estas agora as de Tiago Rodrigues, ao mesmo tempo. O Mundo é outro? Com certeza que sim, mas haverá sempre um outro final para a menina Júlia, que já não sai de cena com um passo firme, com uma faca na mão, há a partir de agora um outro final para a menina Júlia

PUB

de Tiago Rodrigues a partir de August Strindberg, encenação, espaço cénico e figurinos Tiago Rodrigues, com Helena Caldeira, Inês Dias, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Paula Mora, Vicente Wallenstein, desenho de luz João de Almeida assistência de encenação Teresa Coutinho produção TNDM II

Um Outro Fim para A Menina Júlia, de Tiago Rodrigues, estreia esta sexta feira, dia 1 de março, na sala estúdio do teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19h30, quinta e sexta às 21h30 e domingos às 16h30, até 24 de Março.