Encontrado em Amesterdão quadro de Picasso roubado há 20 anos

Picasso pintou "Busto de Mulher" um ano depois de "Guernica", em homenagem a Dora Maar, artista francesa com quem o pintor mantinha uma relação. Mais de seis décadas depois, em 1999, o quadro foi roubado, em França, no iate do xeque árabe Abdul Mohsen Abdulmalik. Agora, a obra foi devolvida em Amesterdão, segundo o El País .

Foi em março de 1999 que o iate Coral Island ancorou em Antibes, no sul da França, pronto para navegar até Barcelona. O "Busto de mulher" estava guardado num lugar destacado do barco, acompanhado por outro Picasso e um Matisse. Depois do roubo, o dono ofereceu uma recompensa de 400 mil euros a quem o encontrasse, mas o paradeiro do quadro ficou oculto para a polícia e para o detetive do xeque durante 20 anos.

Em 2015, Arthur Brand, o detetive especializado em recuperar as obras de arte mais conhecidas da Holanda, soube que a tela estava "nalgum lugar do país", e que esteve em circulação como moeda de pagamento no "submundo" desde 2002. Nesta terça-feira, a autenticidade do quadro de Picasso foi comprovada. A descoberta foi corroborada por Dick Ellis, um ex-investigador da Scotland Yard, em representação da companhia de seguros em que o dono da obra, Abdul Mohsen Abdulmalik Al-Sheikh, a registou.

"O xeque saudita adquiriu o direito sobre a tela no início dos anos oitenta numa venda privada. Após o roubo, a companhia de seguros pagou-lhe quatro milhões de euros. Agora, no mercado, já vale 25 milhões de euros, segundo especialistas ", afirmou Brand. O detetive enfatizou que o quadro tinha um pormenor difícil de falsificar, por se encontrar na parte de trás: um adesivo da Galeria Pace.

"Picasso é o artista mais importante do século XX e também um dos mais falsificados. Por vezes, aparecem pinturas que são meras cópias. (...) Picasso pintou esse retrato para si e não o assinou. Estava em sua casa e nunca foi exposto", completou Arthur Brand. "O importante é devolver as obras, por isso evito sempre a polícia. Depois de algumas chamadas telefónicas, trouxeram-me para casa a obra envolta em sacos de lixo ", concluiu o detetive, convicto de que o quadro é "autêntico". Depois de navegar a bordo de um iate e das águas turbulentas, o "Busto de Mulher" pode vir a render 25 milhões de euros.