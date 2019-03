Expor as Tripas

É como se fosse um ajuste de contas consigo próprio, João Garcia Miguel começa lá atrás e vem para aqui agora 16 depois com a sua própria companhia para este espetáculo com três nomes, três títulos, três atores para a mesma peça. Esta peça agora reescrita, revista e aumentada com este visceral Oração da Carne e com as Tripas ao sol, onde o ator não refere uma palavra, tudo é dito com o corpo, três atores para três momentos um deles o irlandês Sean O'Callaghan, que é também testemunho e testemunha do trabalho de João Garcia Miguel. Expor assim as tripas ao sol, para que todos as possam ver, João Garcia Miguel visto por este prisma de três lados, ele que escreve e encena, olha da plateia para si próprio no palco, a partir de Kafka e dos seus próprios diários. Música de Vítor Rua que também reescreveu o que fez há dezasseis anos para agora esta nova peça de três títulos.

TEXTO, DIREÇÃO E ESPAÇO CÉNICO João Garcia Miguel ,INTERPRETAÇÃO Sean O"Callaghan, Sara Ribeiro e Duarte Melo , MÚSICA Vítor Rua, FIGURINOS E APOIO À CENOGRAFIA Rute Osório de Castro , DESENHO DE LUZ Roger Madureira e João Garcia Miguel , DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Georgina Pires , PRODUÇÃO INTERNACIONAL Vesela Molovska , ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Rita Costa,IMAGEM & COMUNICAÇÃO Joana Júdice , DIRECÇÃO TÉCNICA Roger MadureiraASSESSORIA DE DRAMATÚRGICA AO MOVIMENTO Luca Aprea , ASSESSORIA DE IMPRENSA Alcina Monteiro , ASSISTENTE DE PRODUÇÃO Telma Grova, APOIO TÉCNICO AUDEX

Especial Nada / Oração da Carne/ Com As Tripas ao Sol, da companhia João Garcia Miguel, estreia amanhã quarta feira, 20 de Março e fica até domingo, 31 de Março, no teatro Ibérico, Xabregas, em Lisboa