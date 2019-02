Fantas, 39 anos

Desafios da Modernidade é o tema para esta edição do Fantasporto, porque sublinha aquela que tem sido a voz do Fanstasporto Beatriz Pacheco Pereira, são temas que nos desafiam e que muitos dos filmes que estão nesta edição abordam e levantam, A America destes dias, o que é ser jornalista, envelhecer ou ainda temas como a saúde mental ou adoção e até o ambiente ou por exemplo como ouvimos o Easy Rider que está no Fantasclássicos, tem 50 anos, mas é a América de Trump, que hoje também continua a ser um desafio para a Modernidade. A actualidade dos clássicos no Fantasporto que vai ter também o The Shinning ou a Laranja Mecanica, mas também o futuro, o Festival tem tido essa preocupação de se ligar às universidades, às escolas de cinema para semear um certo futuro. O Festival começa hoje mas competições só têm inicio na sexta feira, com prémios especiais para o cinema português, mas onde vão estar filmes de 54 países a concurso.