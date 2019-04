Pintura foi roubada pelos nazis a família judia há 76 anos. Agora, o FBI devolveu-a

O quadro "Um filósofo afiando a sua pena", pintado por Koninck em 1639, foi entregue à família Schloss, numa cerimónia realizada no consulado francês em Nova Iorque, Estados Unidos, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país europeu, Jean-Yves Drian.

"Um filósofo afiando a sua pena", pintado por Salomon Koninck Foto: DR

"Foi roubado no nosso território pela Gestapo e levado para Munique com a cumplicidade de colaboradores franceses, em 1943, e tinha sido perdido o seu rasto", explicou Drian, que estava acompanhado pelo procurador do distrito sul de Nova Iorque, Geoffrey Berman, e um representante do gabinete de investigação criminal do FBI em Washington, Michael Driscoll.

"Finalmente que se reencontrou com os seus donos, os herdeiros de Adolphe Schloss [um colecionador de arte francesa] e os seus cinco filhos", acrescentou o ministro.

Presentes na cerimónia estavam também os bisnetos de Schloss, Laurent e Michel Vernay, assim como a sua nora, Eliane Demartini, que descreveu o regresso da pintura como uma "pequena vitória" e lembrou que ainda há muitas peças de arte que foram roubadas, mas que continuam desaparecidas.

O governante francês destacou que o seu país prossegue esforços para acelerar a identificação e restituição de obras roubadas durante o regime de Hitler, e observou que mais de dois terços das 100 mil peças usurpadas pelos nazis foram encontradas logo após o fim do conflito.

"Um filósofo afiando a sua pena" foi encontrado em 2017, quando o seu então proprietário, o chileno Renate Stein, contactou a casa de leilões Christie com a intenção de o vender em Nova Iorque, depois da sua família o ter adquirido na Alemanha, nos anos 1950.

Drian também enfatizou o atual aumento do antissemitismo e frisou os esforços do seu Governo para o combater, denunciando a falta de ação por parte dos Estados Unidos.

"Algo similar deve ser feito em território norte-americano, onde muita nostalgia do nazismo se esconde por detrás da Primeira Emenda para desencadear a propaganda do ódio", sublinhou.

Por sua parte, o procurador do distrito Sul de Nova Iorque observou que o que aconteceu com a pilhagem de obras de arte que se encontravam nas mãos dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial "não foi apenas injusto, mas desumano". "Temos um imperativo moral de agir, que é o que estamos a fazer agora e continuaremos a fazer", acrescentou.

Por sua parte, o representante do FBI explicou as árduas investigações que têm ser realizadas neste tipo de casos para demonstrar a origem das peças, e ressaltou a importância vital da colaboração das casas de leilões na identificação e comunicação de peças roubadas.