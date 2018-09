Festival de Sintra como na corte da Marquesa do Cadaval

Veio da tradição da corte de amigos da Marquesa do Cadaval, Olga do Cadaval, que tinha como amigos os maiores músicos da Europa e Gabriela Canavilhas, pianista e a nova diretora artística do festival quis continuar com esta tradição quando foi desafiada para esta missão para dirigir o mais antigo festival de música do país. o piano sempre foi o instrumento do festival, e a pianista Gabriela Canavilhas quis trazer os melhores de todos a esta edição. Para a prestigiada revista Gramaphone Boris Berezovski "é o verdadeiro sucessor do grande pianismo do passado". É considerado o "Titan do piano", um pouco por todo o mundo.Simultaneamente um virtuoso prodigioso e um poeta erudito, Boris Berezovky corporiza o carácter emotivo do Piano Russo, que será o centro do programa em Sintra, representando por inteiro a mais exigente e deslumbrante escola pianística do nosso tempo."É um programa russo, basicamente", disse ele, com uma gargalhada. "diria 500% russo, tocado por um pianista russo". Onde se junta no programa o pianista também russo andré Kurabanikov, e ainda os portugueses Artur Pizarro, Antonio Rosado e Adriano Jordão um cardápio de pianistas que vão estar no festival de Sintra que se vai estender por todos os pontos geográficos. O Festival começa hoje ao fim da tarde com O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, dito por Paula Lobo Antunes e Luis Madureira, é o inicio de tudo. Festival de Música de Sintra começa hoje no Centro Cultural Olga Cadaval e estende-se até 14 de Outubro.