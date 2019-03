Festival do Improviso

O Publico determina, os atores em cima do palco contam uma história, uma ideia, fazem ali, em cima da hora, por vezes em cima do joelho um espetáculo de teatro. Nesta edição do Espontâneo, o diretor Marco Graça aponta a música e o musical com o elemento primordial dos espetáculos. Esta é mesmo a edição mais estrangeira do Festival de Teatro do Improviso, Espontâneo, com grupos novos que trazem novas ideias para novos espetáculos, todos improvisados, há de tudo nestes espetáculos de teatro, mas o humor, sim domina refere Ricardo Soares outra das vozes do festival Espontâneo. Improvisar, espetáculos criados ali em cima do palco, com a ajuda do publico, como se fosse em cima do joelho, muitas vezes é mesmo, é o Espontâneo

PUB

28 Março

21h30 - Phil Lunn (UK) "Phil Lunn is..."

22h30 - Impro Ensemble

29 Março

21h30 -Keng Sam & Damien Fontaine (Reunion Island) "Instant T"

22h30 - Grupo Risco (Brasil) com Rafael Pimenta "O Baile"

30 Março

21h30 - Impro Esemble

22h30 - ImproTop (México) "ImproBroadway"

31 Março

21h30 - ImproMime (Brasil) "Solidões Públicas" com Fábio Lins

22h30 -Encerramento do Festival

Espontâneo, Festival Internacional de Teatro do Improviso, começa esta noite no Centro Cultural Olga Cadaval, a partir das 9 e meia da noite até domingo, 31 de março.