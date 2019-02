O Frei Luís de Sousa é uma das peças marcantes do teatro português e a peça que assinala a dramaturgia de Almeida Garrett, um drama, nacionalista, quando Portugal perde D. Sebastião e tem os Filipes com Reis, o encenador Miguel Loureiro já tinha sido desafiado há algum tempo para esta ideia de levar ao palco Frei Luís de Sousa e a ideia foi pega na ideia e avançar. O texto está lá todo, embora Miguel Loureiro tenha depurado, o drama exagerado, algumas rezas que foram retiradas, as lágrimas levadas ao extremo mas todos os três atos estão aqui. O excesso romântico, a paixão, o incêndio da casa as palavras todas muito bem pronunciadas, um jogo, uma realidade de um texto de Garrett. Com Figurinos de época, da época que remete o texto e não o tempo de Garrett, para o tempo de SSebastião, de José António Tenente, que recriam em palco um oura dimensão da peça. Romeiro, Romeiro, quem és tu?...Ninguém!

texto Almeida Garrett , encenação Miguel Loureiro, com Álvaro Correia, Ângelo Torres, Carolina Amaral, Gustavo Salvador Rebelo, João Grosso, Maria Duarte, Rita Rocha, Sílvio Vieira, Tónan Quito, cenografia André Guedes, figurinos José António Tenente, desenho de luz José Álvaro Correia, desenho de som Sérgio Henriques, assistência de encenação Gonçalo Ferreira de Almeida, direção de produção José Luís Ferreira, produção Antunes Fidalgo Unipessoal, coprodução TNDM II

Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, na sala com o mesmo nome, no teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e estreia amanhã, sexta feira dia 1 de Março e fica, quarta e sábado às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e domingo às 16h00, até 7 de abril.