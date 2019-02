Garrett? Ninguém !!

Garrett com a vaidade e sem os ornamentos, doente e apaixonado, Garrett como pouco o vemos, é o ponto de partida para Ninguém é Garrett com encenação do jovem ator e encenador Rodrigo Aleixo, habitual assistente de Carlos Avilez e tem agora nas mãos o rumo deste texto de José Jorge Letria, conhecer Garrett principalmente pelas paixões, mas também o abandono, a noticia da morte, que foi obviamente exagerada, ainda em vida ouviu muitas vezes que Almeida Garrett tinha morrido. Num Ambiente de época, com muito cuidado nos figurinos, no espaço do museu, Garrett ele mesmo.

Interpretação de Beatriz Beja, João Pecegueiro, Luiz Rizo, Pedro Russo, Rodrigo Cachucho, Sérgio Silva e Teresa Côrte-Real.

Ninguém é Garrett do Teatro Experimental de Cascais, está no Museu Condes de Castro de Guimarães e fica de quinta a sábado às 21h30 e no domingo às 16h00 ainda até 17 de março