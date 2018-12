Gil Vicente e Beckett Numa Noite

"Uma noite no Futuro" é uma indicação que vem na Ultima gravação de Krap de Becket e é um atrevimento diz Nuno Carinhas, juntar duas Beckett e Gil Vicente. Uma junção de peças que passam por ideias que se misturam, um espectaculo sobre a memória. Dois velhos que neste espetáculo, não são dois atores velhos, quase como à espera de Godot e também os pastores esperam. Os vários chamamentos do teatro de Gil Vicente, num auto quase inédito ou nada feito, e peças de Samuel Beckett para uma noite no Futuro.

com Samuel Beckett e Gil Vicente

Velha Toada (The Old Tune, 1960), uma adaptação de La Manivelle, de Robert Pinget, e

A Última Gravação de Krapp (Krapp"s Last Tape, 1958), de Samuel Beckett

tradução Francisco Luís Parreira

Auto da Fé (1510), de Gil Vicente

encenação, cenografia e figurinos Nuno Carinhas

conceito e dramaturgia Nuno Carinhas, Pedro Sobrado

desenho de luz Nuno Meira

desenho de som Francisco Leal

realização de vídeo Fernando Costa

interpretação

Alberto Magassela Cream, Silvestre

João Cardoso Krapp

João Delgado Lourenço Benito

Paulo Freixinho Gorman, Brás

Sara Barros Leitão Fé

produção TNSJ

M/12 anos

Espetáculo em língua portuguesa, legendado em inglês.

Sessão com Língua Gestual Portuguesa e Audiodescrição

16 dez dom 16:00

Uma Noite no Futuro, estreia este noite no Teatro Carlos Alberto, no Porto, última encenação, como Directr Artistico do Teatro Nacional S.João de Nuno Carinhas e é a sessão de hoje do FIL J com José Carlos Barreto.