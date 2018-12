Há um Jardim Secreto, "Bora Lá?!"

É uma história antiga, de princesas e crianças, com encenação de Sofia Espirito Santo, a atriz e encenadora leu este livro há 35 anos, quando era miúda, hoje ainda faz mais sentido e até porque faz parte do plano nacional de leitura. Uma menina, A Mary que vem da Índia viver para um palácio, sem conhecer ninguém, só descobre um outro menino doente que não sai do quarto e um outro que só brinca no jardim, no jardim há um lugar onde ninguém pode ir, jardim secreto é uma palavra mágica para crianças. Como todos os espetáculos da Animarte têm sempre histórias encantadas, cheias de drama mas também de alegria final e claro música, muita musica e coreografias. Há tragédia sim já o disse mas Sofia Espírito Santo diz que há também um final feliz e nesta altura de Natal é uma história que foge à regra. há um jardim secreto, fechado há dez anos, já temos a chave e agora?!

Encenação - Sofia Espírito Santo, Coreografias - Paula Careto, Elenco - crianças e jovens com idades entre os 8 e os 17 anos de idade.

Jardim Secreto da Animarte, está no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas, sábados às 16h00 e às 21h00 e domingos às 16h00, quartas e sextas com marcação para escolas, ainda até 3 de fevereiro.