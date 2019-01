Hamlet, CEO

Hamlet, esse mesmo, de Shakespeare, visto assim pela Companhia do Chapitô. Uma criação coletiva dos quatros atores em palco e dos três diretores, José Carlos Garcia, Tiago Viegas e Cláudia Nóvoa que fala neste espetáculo que tem o som e as palavras da peça, mas onde tudo se passa não no reino da Dinamarca mas sim numa grande empresa, uma multinacional. Um espetáculo onde o trabalho de ator é fundamental, os adereços são os fatos de qualquer trabalhar de grande multinacional e onde a sonorização e os cenários são feitos apenas com sons e imaginação e um trabalho muito físico que marca a companhia do Chapitô. Esta que é a maior peça de Shakespeare, conta-se a história de como o Príncipe Hamlet tenta vingar a morte do pai, também Hamlet o Rei, assassinado por Claudius, o próprio irmão, que o envenenou e se sentou no trono, casando-se com a Rainha. Hamlet, no reino de uma grande empresa com todas as tragédias de um reino da Dinamarca.

Hamlet, pela Companhia do Chapitô, na Costa do Castelo, em Lisboa, de quinta a domingo, as 10 da noite ainda ate 24 de fevereiro.