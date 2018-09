Imóvel, Uma Reunião de Condomínio

Tudo podia começar assim: hoje há reunião de condomínio, é na sala de reuniões no prédio sito na rua Mártires da Liberdade no Porto, e o espetáculo está mesmo marcado para essa sala, onde todo o processo de criação foi feito, é um trabalho coletivo com Hugo Cruz na frente da sala de reuniões.

Três personagens vivem num prédio que tem um grave problema de infiltrações e continuamente juntam-se na sala de reuniões para tentarem resolver o problema. A estas três personagens junta-se uma quarta, uma investigadora, uma psicóloga esotérica, um hipster e um entregador de pizzas, todos na casa dos 40 anos - geração individualista e sem um termo. Podem ser figuras reconhecíveis de um mundo que a nova companhia Nómada quer mostrar sem outra qualquer intenção.

O público tem como ponto de encontro o Teatro Carlos Alberto e depois segue viagem para este prédio com sala de reuniões, estar ali naquele espaço já é a maior participação que é chamado a ter. Nada é imóvel a não ser o titulo do espetáculo, num lugar onde o teatro pode afinal ser vivido, fora de portas, mas dentro de outras portas reconhecíveis, podiam ser as nossas.

Texto, Regina Guimarães, sonoplastia Rodrigo Malvar desenho de luz Wilma Moutinho cenografia Hugo Ribeiro figurinos Vítor Alves da Silva produção executiva Carina Moutinho registo vídeo e fotográfico Patrícia Poção, TNSJ , interpretação Margarida Fernandes, Sérgio Anjos, Susana Madeira, Vítor Alves da Silva, coprodução Nómada, TNSJ apoios Mira Artes Performativas, Fundação GDA, CAIS Recicla

Imóvel, estreia esta noite, uma parceria do Teatro Nacional S. João com a nova Companhia Nómada, no Teatro Carlos Alberto.