Inclusivamente

O Inart regressa em bienal, e Ana Rita Barata, uma das vozes do Festival e da Voarte, a Companhia que suporta o Inart fala numa edição de estreias absolutas. Três em estreia absoluta, mas também estreias em Portugal. Espaço para criação e trocas sobre o que é a dança inclusiva, onde tudo atravessa, gerações, ou maneiras de encarar uma outra vida, o Inart é um lugar de muita conversa. Esta edição do Inart dã espaço de novo para que a companhia Voarte traga de novo o espectaculo três e meio dois setenta. A dança inclusiva, e o teatro e a música e o silêncio das muitas palavras da lingua gestual, tudo in e art. Inart, Festival de arte e Comunidade começa hoje no Teatro S.Luiz, em Lisboa e fica até domingo dia 24.