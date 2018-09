Interatividade vale ao PO.RO.S nomeação para o "Heritage in Motion 2018"

O museu PO.RO.S - Portugal Romano em Sicó está na shortlist - nos finalistas - para os prémios "Heritage in Motion 2018", nas categorias "Aplicações e Experiências Interativas" e "Filme e Vídeo". Os vencedores vão ser conhecidos esta sexta-feira na Dinamarca.

O POROS, aberto há pouco mais de um ano, em Condeixa-Nova, já vai bem lançado: já recebeu a visita de 25 mil pessoas. A principal atração é a interatividade.

Baseado no maior achado português da época romana - Conímbriga - este espaço museológico tem tanto de história como de interatividade.

Ouça a reportagem com o túnel do tempo - uma das principais atrações do PO.RO.S

O POROS é um museu municipal, permite fazer uma viagem no tempo até aos romanos. Faz a ponte com as ruínas de Conímbriga, monumento nacional.

A ideia original de criar o museu Portugal Romano em Sicó tem 8 anos. Nasceu da vontade de complementar as ruínas romanas de Conímbriga, por onde passam, em média, cerca de 100 mil pessoas por ano.

Neste museu interativo consegue-se reconstituir a época romana e perceber como eram as ruas deste importante centro durante o Império Romano.

Ouça a reportagem sobre a interatividade do Museu Portugal Romano

O presidente da Câmara de Condeixa, Nuno Moita, refere que um dos argumentos que jogam a favor do POROS na Dinamarca, onde os vencedores dos Heritage in Motion 2018 serão conhecidos, é a capacidade de concretizar aquilo que por norma está no imaginário de cada um.

Neste museu destaca-se a muita luz, a cor, os sons e as reconstituições: uma viagem ao mundo dos romanos, onde se privilegiam os recursos multimédia.

Ouça a reportagem com o vídeo finalista do Heritage in Motion 2018

O som que pode ouvir nesta reportagem é do vídeo que está nomeado para os prémios Heritage in Motion 2018. Além de estar nomeado na categoria de vídeo, o POROS - Portugal Romano em Sicó é também finalista na categoria "Aplicações e Experiências Interativas".

Dentro das paredes deste espaço museológico pode encontrar uma sala imersiva, que recua ao tempo em que os romanos ocuparam as terras de Sicó, um túnel do tempo, ou vídeos com a recriação daquilo que seria a cidade de Conímbriga. Uma exposição viva e dinâmica.

A história é do tempo dos romanos, mas o que lhe vale desde já a distinção é a tecnologia e a interatividade à moda do século XXI. Dentro do museu atravessamos o túnel do tempo: de hoje à época dos romanos.

Se o entender pode mesmo filmar um testemunho da sua visita.

Curioso: a sua visita virtual pode começar logo no site poros.pt com uma viagem ao museu a 360 graus.