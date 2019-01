Joana Gama ao Piano

Um recital ao fim da tarde e um concerto à noite com Luís Fernandes e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Primeiro o recital com o piano no meio do palco da Gulbenkian, ao fundo o jardim e à volta o publico para ouvir o piano de Joana Gama e composições do compositor catalão Federico Mompou, para Musica Callada. Musica por vezes descompositada como achava o próprio compositor, ainda por muito por descobrir. Depois à noite, ao piano de Joana Gama juntasse a eletrónica de Luís Fernandes e um ensemble da Orquestra Metropolitana de Lisboa, para as composições do ultimo álbum de Joana Gama At The Still point of the turning World. Dois momentos com o piano de Joana Gama que regressa a duas casas que a marcaram, a Fundação Gulbenkian e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, um recital e um concerto com duas ideias que no fundo se juntam nos dedos da pianista.

Concertos finais do Ciclo Música no Feminino com a pianista Joana Gama, às 19h00 e depois às 21h30 no grande auditório da Gulbenkian, em Lisboa.