Kino, Cinema em Alemão

O Goethe Institut, quis fazer com a Kino um lugar para mostrar o cinema que se faz não só na Alemanha na Áustria, na Suíça e no Luxemburgo e nesta edição Corrine Lawrenz sublinha o facto de estarmos a falar de jovens cineastas. Pela primeira vez a mostra de cinema de expressão alemã tem um programador português Carlos Nogueira que destaca também pela primeira vez um filme de um realizador português na Kino, Didio Pestana com o filme Sobre Tudo Sobre Nada. Não há propriamente um tema para esta edição décima sexta da Kino, mas o assunto refugiados é recorrente. Cinema de expressão alemã durante os próximos sete dias e depois em fevereiro durante três dias no teatro Gil Vicente em Coimbra. Começa hoje a 16ªedição da Kino, Mostra de Cinema de Expressão alemã, No Goethe Institut Portugal, em Lisboa e vai até 30 de Janeiro,