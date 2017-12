Lago dos Cisnes em Almada

O Lago dos Cisnes é um clássico de Tchaikovsky, que a Companhia Nacional de Bailado tem no repertório com nova coreografia de Fernando Duarte, a partir do original de Petipa mas com acrescentos. O príncipe é o bailarino Carlos Pinillos, um lugar que muitos bailarinos gostariam de ter e onde os bailarinos clássicos precisam de fazer. Esta é como que uma nova versão do Lago dos Cisnes, clássica é certo mas com outros detalhes, desde logo o cenário, com imagens de Edgar Pera.

O Lago dos Cisnes da Companhia Nacional de Bailado a fechar o ano. com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, hoje e amanhã no Teatro Municipal de Almada.