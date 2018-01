L'Enfant et les Sortiléges

Já lhe chamaram uma fantasia lírica, esta ópera de Maurice Ravel, com a direção musical de Joana Carneiro e a encenação de James Bona que coloca a orquestra no centro de tudo, é a partir da orquestra sinfónica portuguesa que tudo se passa. Uma ópera cheia de surpresas, com o coro do Teatro Nacional S.Carlos e o coro juvenil de Lisboa, com muitos objetos que cantam e interpelam o miúdo traquinas, mas também os lugares de onde aparecem, toda a sala vai ser o palco. Maurice Ravel deu aos instrumentos papeis muito importantes nesta ópera, numa história, a que todos estamos habituados, um miúdo que não cumpre nada das boas regras é confrontado com os próprios objetos que destrói. Esta criança percebe mais tarde que o que faz não é bom para ele nem para ninguém e até tem atos de bondade para com os objetos que maltratou, são os sortilégios da vida em música

L"Enfant e les Sortiléges, ópera de Maurice Ravel, no Teatro Nacional S. Carlos, Em Lisboa, depois da estreia a semana passada, regressa hoje e amanhã às 20. 00h e ainda no sábado às 16. 00h.