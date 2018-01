Lisboa Cantat, em dia de Reis, a Oriente

O Novo ano e o dia de Reis tem este brinde especial do coro Lisboa Cantat, com direção do maestro Jorge Carvalho Alves para fechar um ciclo com direção musical da pianista Gabriela Canavilhas que também vai comentar o este ultimo concerto com o Lisboa Cantat um ciclo que juntou o oriente com o ocidente mas neste ultimo concerto essa ideia não está tão clara, mas a alma humana é universal relembra Gabriela Canavilhas. um programa que passa por temas de Natal de Eurico Carrapatoso, Fernando Lopes-Graça e John Rutter, ou Hector Berlioz, Camile Saint-Saens e parte d" O Messias de Haendel. O natal o ano novo e os reis neste concerto final, do ciclo concertos a oriente com assinatura do coro Lisboa Cantat.

concerto do coro Lisboa Cantat, no Museu do Oriente, amanhã sábado dia 6, no auditório do Museu