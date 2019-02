MAAT, Três Novas Exposições

No edifício do antigo Museu da Eletricidade que hoje está ligado ao MAAT, em baixo, novas obras de Ana Santos na exposição Anátema, e em cima, depois de subir as escadas, Hello, Robot do Vitra Design Museum e uma exposição retrospetiva de Carlos Bunga, que junta e cruza na obras pintura, escultura e performance. Pedro Gadanho, o diretor artístico do museu, é aqui o cicerone destas três exposições e começamos por esta duas ultimas exposições Hello, Robot e a obra de Carlos Bunga. Uma que tem toda a tecnologia e a outra que quase não tem tecnologia, ou seja a antiga tecnologia, mais manual. As ideias que o mundo da arte tem para mostrar mais do que um confronto, são os olhares que fazem a diversidade. Em baixo, logo às entrada, Anátema, revisita e aumentada, novas obras de Ana Santos com curadoria de Ana Anacleto. Reflexões em voz alta, ou no recolhimento da visita de exposições de arte, as muitas visões, o mundo moderno e uma certa ideia manual para ver no MAAT que quis começar o ano assim.

