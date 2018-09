Materiais Diversos para o Ano Todo

Residências artísticas e um trabalho contínuo na escola e vários espetáculos é a nova vida da Associação Materiais Diversos até chegar o próximo ano, para mais uma edição do Festival que passa a ser, é a apresentação de Elisabete Paiva a diretora dos Manterias Diversos.

Uma outra programação ao longo do ano que também passa pelas escolas em várias ideias de fazer chegar a dança e o teatro a todos. São as parcerias para criar novos públicos, numa ideia de escola, com os agrupamentos. Ideias que vão ganhando corpo ao longo do ano ou, como refere Elisabete Paiva, criar por exemplo a menor língua do ano. Festival com as línguas minoritárias, como por exemplo o minderico a língua de Minde. Minde, Alcanena e Cartaxo, território para os Matérias Diversos que vão acontecer ao longo do ano, para fechar no próximo ano com o Festival com o mesmo nome, Manterias Diversos

Um programa anual para seguir na temporada com os Materiais Diversos, A Dança e o Teatro, em Minde, Alcanena e Cartaxo.