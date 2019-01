Meninos e Meninas, Brincam com o Quê?

Pois é, as meninas gostam de cor-de-rosa, os meninos de azul, as meninas gostam de bonecas os meninos de carros parecem afirmações mas podem ser perguntas. Catarina Requeijo começa por aí por essas questões e logo à partida divide o publico, meninas de um lado, meninos do outro e é um espetáculo para crianças mas também, realça Catarina Requeijo, para os pais e educadores. Este mundo muito marcado por género, os meninos jogam futebol, as meninas brincam na cozinha com tachos de brincar mas, mas é a palavra. O que é podemos ser quando formos grandes tudo é o caminho destas personagens até final do espetáculo. Todos na mesma plateia sem separações é o género humano.

ENCENAÇÃO Catarina Requeijo INTERPRETAÇÃO João Nunes Monteiro e Marta Cerqueira CENOGRAFIA E FIGURINOS Maria João Castelo DESENHO DE LUZ José Álvaro Correia ASSESSORIA ARTÍSTICA Miguel Fragata PESQUISA EM CONTEXTO ESCOLAR Catarina Requeijo e Vera Alvelos PRODUÇÃO Maria João Santos | Uma encomenda São Luiz Teatro Municipal em coprodução com Formiga Atómica Associação Cultural, Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte de Ovar e Cine-Teatro Louletano.

É Pró Menino e Prá Menina, está na sala estúdio Mário Viegas, no Teatro S. Luiz em Lisboa, para escolas às 10 e meia da manhã, para as famílias sábado e domingo às 4 da tarde, só até 23 de Janeiro.